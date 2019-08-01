Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - "Голос Америки". ДОКУМЕНТ

Відповідно до документів, поданих у Міністерство Юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 000 доларів та відшкодування витрат 9371 долар. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Голос Америки".

Послуги надавалися між першим та другим туром президентських виборів в Україні. Тоді команда Володимира Зеленського категорично заперечувала існування такого контракту.

Як виявилося, контракт таки існував. Угоду за реєстраційним номером 6661 підписали 3 квітня 2019 року. У додатках А і В вказано сторони контракту: Signal Group Consulting, LLC та "Володимир Зеленський – Слуга Народу, за посередництва Маркуса Коена". Маркус Коен вказав свою адресу так: Київ, Велика Васильківська, 72 Торговельний центр "Олімпійський", 2 поверх. Мета угоди: підняти "імідж" Володимира Зеленського – Слуги Народу.

Пункт 3 угоди свідчить: Маркус Коен має законні повноваження діяти від імені Володимира Зеленського – Слуги Народу.

21 травня 2019 року контракт офіційно був закритий.

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Ось список консультантів, які були залучені до цього контракту:

Виконавчий віцепрезидент компанії Signal Group Consulting Джон Проктер у відповідь на запит Української служби "Голосу Америки" наголосив, що робота компанії на Володимира Зеленського та партію "Слуга народу" вже завершена, а інформація про неї наведена у звіті, поданому до Мін’юсту США.

У додатку до звіту детально описується все, що робила Signal Group для Володимира Зеленського. Починаючи із 3 квітня, лобісти контактували з офісами конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами тощо. Предметом листів та дзвінків були домовленості про зустрічі.

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З огляду на активності, українська делегація прибула у Вашингтон 16 квітня або днем раніше. Signal Group повідомляє про проведені зустрічі: Інститут Катона, Державний Департамент, CSIS, Центр Карнегі, офіс когресмена Брендона Бойла, колишній сенатор Норм Колман, Рада з Національної Безпеки.

Повідомляється про "зустріч/екскурсію" у Білому Домі 17-го квітня. (Того ж дня на офіційній фейсбук-сторінці Команди Зеленського опубліковано заперечення про їхній зв’язок з лобістами).

Також Signal Group контактувала з медіаорганізаціями CNN та Washington Post, але повідомлень про інтерв’ю немає.

Цікавою є також інформація про витрати, яких американські лобісти зазнали під час роботи на Володимира Зеленського. Так, 16 квітня вони звітують про вечерю в одному з Вашингтонських ресторанів на суму 1912 доларів і 90 центів та чималі витрати на таксі та лімузин. Останнім рядком консультанти не полінувалися включити витрати на горнятко кави у готелі Sofitel на 7 доларів і 60 центів.

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Загалом, за організацію дводенного візиту української делегації у Вашингтон і консультативні послуги у квітні - травні 2019 року Signal Group отримала від Маркуса Коена оплату за свою роботу плюс відшкодування витрат на загальну суму 69 371 долар і 80 центів.

Використання послуг лобістів іноземними політиками - звичайна і законна справа в США, нагадує "Голос Америки". "Але без відповіді залишаються питання про походження грошей і категоричне заперечення Командою Зеленського факту роботи з лобістами у США", - підсумовує видання.

"Голос Америки" попросив Офіс Президента прокоментувати інформацію, зазначену у звіті лобістської компанії, але отримав відмову.