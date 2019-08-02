Митника, який вимагав 45 тис. грн хабаря, затримано на Херсонщині, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією митник обіцяв приватному підприємцеві безперешкодне проходження митного контролю за хабар в сумі 45 тис. грн. Підприємцю не вдалося безперешкодно пройти прикордонний контроль, тому платити обіцяні кошти він відмовився. Митник вимагав згадані кошти з погрозами застосування насильства.

Затримання інспектора у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України відбулося під час одержання частини коштів - 10 000 грн.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання з погрозою вбивства і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень). Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років позбавлення волі.