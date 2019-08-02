В окупованому Криму заочно заарештували ведучу кримськотатарського каналу ATR Халілову

Про це розповів адвокат Еміль Курбедінов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Кримінальну справу порушено за частиною 2 статті 208 Кримінального кодексу - "Участь у збройному формуванні на території іноземної держави". Згідно з матеріалами справи, вона вступила в батальйон Номана Челебіджихана в 2016 році. Дослідча перевірка у справі велася близько року. За версією слідства, вона допомагала батальйону інформаційною підтримкою. Запобіжний захід, заочно, у вигляді утримання під вартою, суд обрав 12 липня", - розповів Курбедінов.

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За словами адвоката, за клопотанням слідства ФСБ журналістка оголошена в міжнародний розшук.

"Її подали в міжнародний розшук, мовляв, вона переховується від слідства. Поки вона в розшуку, розгляд кримінальної справи призупинять, але матеріал на неї буде лежати. Це справа, як і попередні, подібні до неї, лягає в логіку ФСБ - сфабрикувати побільше справ щоб потім можна було говорити про боротьбу в Криму з тероризмом і екстремізмом. Я знаю, що є кілька таких справ де люди визнали провину, скільки ще таких справ, про які ми не знаємо", - пояснив він.

Як повідомляє ATR, сама Халілова про справу проти неї дізналася з соцмереж.

Гульсум Халілова - ведуча кримськотатарського телеканалу ATR, чотири роки тому виїхала з окупованого Криму на материкову частину України.