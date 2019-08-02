Україна буде одним із пріоритетів під час головування Польщі в Раді Безпеки ООН

Про це на брифінгу з нагоди початку головування Польщі в Раді Безпеки розповіла постійний представник цієї країни при ООН Йоанна Вронецька, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Щодо призначення спеціального представника генсека ООН з питань України - це рішення, яке ухвалює не лише Польща. Таке питання не включене до порядку денного Ради Безпеки, який ви бачите перед собою, тому що це рішення має ухвалювати секретаріат ООН. За згоди, звісно, українського уряду", - пояснила Вронецька.

Вона додала, що спілкуючись із журналістами у Варшаві 29 липня, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович згадував про ідею щодо спецпредставника ООН з питань України - але це було радше спробою глави польського МЗС "шукати креативні шляхи".

"Можливо, міністр теж шукав креативні шляхи і згадав про цю ідею, яка була раніше, але нині я не можу нічого додати, бо нової інформації немає", - пояснила Вронецька.

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Відповідаючи на запитання італійського журналіста, вона підтвердила, що Україна залишається серед пріоритетів головування Польщі у Радбезі ООН протягом серпня. Зокрема, лист постійного представника України при ООН S/2014/136 включено до порядку денного, а це означає, "що ми можемо запропонувати засідання (Ради Безпеки щодо України - ред.) будь-якої миті".

Вронецька нагадала, що з початку року Польща допомогла ініціювати чотири засідання Ради Безпеки, а за півтора року свого непостійного членства у цій структурі загалом ініціювала вісім таких засідань.