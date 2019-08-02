ОБСЄ зафіксувала майже 70 вибухів на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на основі інформації, що надійшла станом на 31 липня.

"У Донецькій області місія констатувала аналогічну кількість порушень режиму припинення вогню, тим часом зафіксувавши більше вибухів (43), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (8 вибухів)", - йдеться в звіті.

Понад половину порушень режиму припинення вогню, в тому числі 34 вибухи, зафіксовано в районах на північний захід і південний захід від Ясинуватої (непідконтрольна уряду, 16 км на північний схід від Донецька), а також в районах на південний схід і північний схід від н. п. Кам'янка (підконтрольна уряду, 20 км на північ від Донецька).

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"У Луганській області СММ констатувала аналогічну кількість порушень режиму припинення вогню (були зафіксовані лише вибухи), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (24 вибухи проти 26)", - йдеться в звіті.

Зазначається, що більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ і північний захід від н. п. Раївка (непідконтрольна уряду, 16 км на північний захід від Луганська).