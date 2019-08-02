Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це пише Politico.

Перший пакет санкцій у межах закону про контроль над хімічною і біологічною зброєю від 1991 року Трамп підписав минулого року. Той самий закон передбачає, що президент має запровадити другий етап обмежень у випадку, якщо держава (в цьому випадку Росія) не підтвердила, що більше не використовує хімічної зброї, порушуючи міжнародне право.



Видання пише, що Трамп не хотів загострювати відносини з російським президентом Володимиром Путіним, а тому гальмував спроби запровадження другого раунду санкцій.

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За даними Politico, після того як члени Палати представників – демократ Еліот Ленс Енгеля і республіканець Майкл Маккол – оприлюднили заяву із закликом запровадити другий пакет санкцій проти Росії, Трамп був змушений підписати указ.



Як повідомлялося, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.