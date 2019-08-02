Від початку 2019 року на житло для військовослужбовців витратили понад 360 млн, - Міноборони

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В’ячеслав Салахов.

"З початку року Міноборони використало на будівництво житла військовослужбовцям 364 млн 500 тис. грн, серед іншого з цих коштів 62 млн 500 тис. виплачено як компенсацію замість неотриманого житла. В цілому державним бюджетом на ці цілі передбачено на 2019 рік 833 млн 400 тис. грн", - повідомив Салахов.

Він також зазначив, що фінансування будівництва здійснюється в плановому порядку і відповідно до затвердженого помісячного розпису видатків держбюджету для Міністерства оборони.

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