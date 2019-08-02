Ексглава МВС часів Януковича Могильов дасть свідчення ДБР у справі щодо анексії Криму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав сам Могильов.

"Інформую. У понеділок запросили в ДБР дати свідчення у моїй заяві у справі анексії Криму. Відкрито кримінальне провадження. Багато разів повторював, що злочин - це не тільки дія, але і бездіяльність. І в цьому випадку йдеться про бездіяльність перших осіб держави в період анексії території України", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в січні 2018 року в Оболонському районному суді Києва відбулося 30-те засідання по суті у справі про держраду і пособництво у веденні війни експрезидента Віктора Януковича. Як свідки були допитані спікер ВР Андрій Парубій, ексголова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов і радник постійного представництва України в ООН Дмитро Кушнерук.

Ексголова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов дав свідчення в суді у справі про держраду Віктора Януковича.