Ядерний договір між США та Росією офіційно припиняє дію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 1 серпня заявив, що разом із цією угодою світ втратить "безцінний запобіжник від ядерної війни".

Цей ракетний договір, а також Угода СНО-3 (або "Новий START") про скорочення стратегічного наступального озброєння між Росією та США є двома ключовими документами, які контролюють ядерне озброєння двох найбільших ядерних держав у світі.

Дія СНО-3 завершується на початку 2021 року, якщо сторони не домовляться про її подовження. Росія вже заявляла про готовність із неї вийти.

США та НАТО неодноразово звинувачували Росію в порушенні умов ракетного договору та розробці ядерної зброї, зокрема ракети 9M729 або SSC-8, яка, за даними Північноатлантичного альянсу, має радіус дії близько 1 500 кілометрів.

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Москва це звинувачення відкидає і своєю чергою звинувачує Вашингтон у порушенні домовленостей.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова 1 серпня звинуватила уряд США у нібито недостатніх зусиллях для "пошуку спільної позиції для обговорення" питань, пов’заниз із договору РСМД.

Вона також зазначила, що Москва оприлюднить свою офіційну заяву з приводу завершення дії договору 2 серпня.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас, коментуючи питання 1 серпня, поклав відповідальність за неподовження угоди на Кремль.

"Росія не зробила того, що було необхідно, аби врятувати угоду", – заявив він.

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Голова правління некомерційної "Асоціації з контролю над озброєнням", що базується у Вашингтоні, Томас Кантрімен звернув увагу на те, що із завершенням терміну дії ядерного договору та СНО-3 світ вперше за 50 років втратить запобіжники від нарощування Сполученими Штатами та Росією ядерного потенціалу.

"Без Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, а також без угоди "Новий START", яка скоро добігає кінця, для двох найбільших ядерних арсеналів у світі вперше за півстоліття не буде обмежень, які б мали обов’язковий характер, а їх виконання можливо було б перевірити", – цитують Кантрімена в пресслужбі Асоціації.