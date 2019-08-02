Дружина глави ДУСі Борзова володіє бізнесом в окупованому Криму, - декларація. ДОКУМЕНТ

Згідно з декларацією, Борзова володіє 49% компанії Профіль-Н, яка зареєстрована в окупованому Судаку. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

51% цієї компанії володіє батько Борзова, бізнес-партнер президента Володимира Зеленського, один з керівників гумористичного шоу "Ліга сміху" Наум Баруля.

Компанія займається ресторанною діяльністю і доставкою продуктів харчування. Інформація про неї міститься в російських реєстрах.

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Бухгалтерська звітність показує, що з моменту окупації Криму Росією доходи компанії ростуть.







Напередодні 1 серпня президент Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами.

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