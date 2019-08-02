Новий уряд, реформи, боротьба з корупцією, - влада Великої Британії озвучила, чого чекають від Зеленського і Ради

Про це Гоф розповіла в інтерв'ю BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочемо бачити чіткий сигнал, що до корупції толерантності не буде. Україні потрібно перемогти цю ендемічну культуру, коли часто примушують людей до корупції", - підкреслила вона.

Крім того, Лондон поки не може зрозуміти, як оцінювати заяву Зеленського про люстрацію минулої влади. Влада Великої Британії хотіла б розуміти, що це - передвиборча риторика чи реальний намір.

"Якщо є докази порушень ... то щодо всіх, кого в цьому підозрюють, потрібно дотримуватися доказів і букви закону. Це, на нашу думку, більш розумно, ніж повномасштабна люстрація усього покоління політиків", - зазначила Гоф.

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Також, за словами посла, Британія не бачить ніяких підстав для проведення дострокових місцевих виборів в Україні, тому що наявність виборчих циклів - це частина демократії: "Якщо у вас були одні дострокові вибори, це не означає, що обов'язково потрібно проводити достроково й інші".

Новим британським послом в Україні з серпня буде Мелінда Сіммонс.