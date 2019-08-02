Парк адміністрації Держприкордонслужби скоротили на 40 автомобілів, їх передадуть у прикордонні підрозділи, - Дейнеко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.

"Місяць тому я дав вказівку скоротити парк транспортних засобів, що забезпечували комфорт, виключно, чималої кількості генералів та інших керівників Адміністрації Держприкордонслужби. Переконаний, що більш корисними вони будуть в прикордонних підрозділах, особливо для посилення мобільності прикордонних нарядів та груп реагування чи виконання інших важливих завдань", - заявив Сергій Дейнеко.

Він додав, що київський автопарк "схуд" майже на 40 транспортних засобів Nissan Pathfinder, Skoda Octavia, Dacia Duster та інші.

Більшість з них вже в підрозділах, ще частина після планового обслуговування приєднаються до них.

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"І хоч це невелика допомога, але ці автомобілі, а також пальне, що витрачалося на їхню заправку, а це близько 3500 літрів в місяць, дозволять додатково посилити кордон", - зазначив голова ДПСУ.