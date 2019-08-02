Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".
"Потрапивши на комп'ютер або смартфон, шкідлива програма-шпигун виконує "корисне навантаження", закладену в неї творцем - вона здатна не тільки копіювати документи, перехоплювати натискання клавіш, читати повідомлення жертви, а й активувати мікрофон або камеру на пристрої", - зазначив керівник департаменту системних рішень Group-IB Антон Фішман.
Що стосується смартфонів, як зазначають експерти, гаджети постійно шпигують за своїми власниками. За їхніми словами, це відбувається навіть за відключеного доступу до камери або мікрофона.
"Змушені констатувати, що, справді, заклеювання камери і мікрофона - вже не параноя, а одне з правил "цифровий гігієни", - зазначив заступник керівника Росякості Ілля Лоєвський.