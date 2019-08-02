Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".

"Потрапивши на комп'ютер або смартфон, шкідлива програма-шпигун виконує "корисне навантаження", закладену в неї творцем - вона здатна не тільки копіювати документи, перехоплювати натискання клавіш, читати повідомлення жертви, а й активувати мікрофон або камеру на пристрої", - зазначив керівник департаменту системних рішень Group-IB Антон Фішман.

Що стосується смартфонів, як зазначають експерти, гаджети постійно шпигують за своїми власниками. За їхніми словами, це відбувається навіть за відключеного доступу до камери або мікрофона.

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"Змушені констатувати, що, справді, заклеювання камери і мікрофона - вже не параноя, а одне з правил "цифровий гігієни", - зазначив заступник керівника Росякості Ілля Лоєвський.