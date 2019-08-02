Відсутність жорсткого законодавчого регулювання призвела до того, що кожен п'ятий підліток в Україні курить вейпи та IQOS, - bne IntelliNews

Про це пише міжнародне видання bne IntelliNews зі штаб-квартирою в Берліні.

У матеріалі йдеться, що Україна не дотримується Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби проти тютюну і досі не підготувала нормативну базу для контролю над цим ринком. В результаті в країні спостерігається "вибухове зростання" електронних сигарет, які являють не меншу небезпеку, ніж звичайні.

Зокрема, електронні цигарки, IQOS, Juul і їхні аналоги також викликають нікотинову залежність і мають шкідливий вплив на серцево-судинну систему і легені. Однак це не заважає брендам електронних сигарет просувати цю продукцію серед дітей і підлітків, пише bne IntelliNews. Так, в минулому році дослідження міжнародної організації Campaign for Tobacco-Free Kids показало десятки порушень законів про заборону реклами тютюнових виробів біля київських шкіл. У рамках глобальної промо-кампанії Philip Morris в Східній Європі в Україні просувають "дружні до IQOS" бари і ресторани, IQOS спонсорує кулінарні фестивалі і модні заходи для дітей і підлітків, реклама бренда є на автомобілях.

Масштаб наслідків показало глобальне дослідження вживання тютюну серед молоді. В Україні понад 40% підлітків (у віці від 13 до 15 років) пробували електронні сигарети, а майже кожен п'ятий регулярно їх вживає. Крім того, 13,5% українських підлітків регулярно курять тютюн, а понад 46% опитаних зізнаються, що хотіли б спробувати.

Видання пише про те, що команді Зеленського необхідно посилити регулювання і привести закони про боротьбу з курінням у відповідність до європейських стандартів, незважаючи на опір тютюнових корпорацій. "Промисловому лобіюванню часто вдавалося зірвати українські ініціативи щодо податків на тютюн і реклами. Тютюнова індустрія навіть використовувала голос українського уряду в міжнародних організаціях, щоб лобіювати такі заходи, як звичайна упаковка, - йдеться в матеріалі. - Новий уряд може знизити рівень захворюваності на рак та витрати на охорону здоров'я, одночасно збільшивши тривалість життя в Україні. Незважаючи на війну і спалах інфекційних захворювань, серцево-судинні захворювання, рак і респіраторні захворювання залишаються трьома основними причинами смерті українців".