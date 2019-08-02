У нас на тисячу людей один генерал. Це ненормально, - глава ДПСУ Дейнеко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "BBC-Україна".

"(У 2008 році. - Ред.) нам додали 3 000 посад. Введення нових посад потрібне було для посилення підрозділів охорони державного кордону. А що насправді відбулося? Збільшено керівну ланку, іде повна невідповідність між підрозділами охорони кордону і тими, хто сидить в теплих кабінетах тут, на Володимирській, в Адміністрації Держприкордонслужби, у різного роду головних центрах.

У нас є вже 8 регіональних управлінь - це структура, яка безпосередньої участі в охороні кордону не бере, а відтягує великий ресурс матеріально-технічного забезпечення. Якщо 90% з тих, хто служить там, одного дня просто не прийдуть на роботу, то ніхто не помітить, що щось відбулося", - зазначив Дейнеко.

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Він додав, що в Державній прикордонній службі на цей момент 38 генералів, а штатна чисельність - близько 43 тисяч: "Тобто на тисячу чоловік у нас один генерал. Це ненормально. А за штатом їх може бути 54".

Відповідаючи на запитання про те, які зміни чекають відомство після реформи, Дейнеко повідомив, що людей, які не беруть участі в охороні кордону, стане менше.

"Кардинально менше, генералів стане менше в рази. При цьому загальна чисельність скорочуватися не буде. Всі посади, які будуть вивільнені, будуть спрямовані на підрозділи, які безпосередньо охороняють державний кордон", - підкреслив він.

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