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02.08.19 12:03

На одному з найбільших пляжів Одеси - "Лузанівці" - тимчасово заборонили купатися

Державна екологічна інспекція Кримсько-Чорноморського округу прийшла до висновку, що морська вода на цьому пляжі не відповідає нормативним вимогам.

На одному з найбільших пляжів Одеси - "Лузанівці" - тимчасово заборонили купатися

Про це сказано на офіційному сайті Одеської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"За офіційним повідомленням Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу, проби морської води, відібрані 24 липня 2019 року під час обстеження підконтрольної території в районі пляжу "Лузанівка", не відповідають нормативним вимогам", - йдеться в повідомленні.

З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в оздоровчий період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжі "Лузанівка" до особливого розпорядження.

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Раніше стало відомо, що на пляжі 13-ї станції Великого Фонтану в Одесі морська вода не відповідає нормативам за санітарно-мікробіологічними показниками.

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