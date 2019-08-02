На лінії розмежування немає держкордону, а тому і немає контрабанди. Притягнути згідно із законом нелегко, - глава ДПСУ Дейнеко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це новий керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко розповів в інтерв'ю "BBC-Україна".

"У нас дуже принципова позиція. Коли колеги затримують прикордонника, який порушує закон, я дзвоню і кажу: дякую. Я готовий просити суд призначити максимальне покарання і моя позиція не зміниться", - зазначив він, додавши, що прикордонникам ніхто не ставить завдання: закінчується місяць і треба щось привезти.

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За словами Дейнека, з контрабандою в ДПСУ борються спеціальні підрозділи.

"У нас є спеціальні підрозділи, які працюють і виявляють такі порушення. Але хочу уточнити, що на лінії розмежування немає контрабанди, бо там немає державного кордону. Тому з точки зору законодавства - не так легко притягнути до відповідальності і конфіскувати", - уточнив він.