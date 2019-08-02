Оператор "Північного потоку - 2" має намір закінчити будівництво газопроводу попри санкції США

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву дочірньої компанії Газпрому, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, про намір продовжувати будувати газопровід повідомили близько тисячі компаній з 25 країн світу, які причетні до будівництва "Північного потоку-2".

Водночас у самій Nord Stream 2 AG зазначають, що детально проаналізують текст законопроєкту, яким американські законодавці хочуть накласти санкції проти російського трубопроводу.

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Нагадаємо, 31 липня комітет сенату США з міжнародних справ схвалив введення санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".