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02.08.19 13:27

Державіаслужба України заборонила польоти до Лівії

Державна авіаційна служба заборонила виконання пасажирських і вантажних перевезень в/з аеропортів Лівії у зв'язку із загостренням військово-політичної ситуації в країні.

Державіаслужба України заборонила польоти до Лівії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Рішенням Ради з безпеки авіації Державної авіаційної служби України у зв’язку із загостренням військово- політичної ситуації в Республіці Лівія виконання пасажирських та вантажних перевезень до/з аеропортів, ЗПМ зазначеної країни віднесено до категорії Заборонено", - йдеться в повідомленні.

Винятком може бути окремий дозвіл для виконання польотів, необхідних для діяльності місій міжнародних організацій - ООН, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Червоного хреста.

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