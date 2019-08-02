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02.08.19 12:59

Гірники двох шахт "Селідоввугілля" на Донеччині страйкують з вимогою виплатити зарплату, - Волинець

У Донецькій області гірники двох шахт - "1/3 Новогродівська" і "Курахівська" ДП "Селидіввугілля" відмовилися спускатися в забій і вимагають виплати заробітної плати.

Гірники двох шахт "Селідоввугілля" на Донеччині страйкують з вимогою виплатити зарплату, - Волинець

Про це 2 серпня на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні працівники першої зміни "Шахти 1/3 Новогродівська" і рудника "Курахівська" ДП "Селидоввугілля" відмовилися спускатися в забій. Підприємства працюють в режимі життєзабезпечення. Вимоги шахтарів - негайно виплатити зароблені кошти", - написав Волинець.

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За його словами, інші підприємства ДП "Селідоввугілля" працюють у звичайному режимі.

Генеральні директори вугільних підприємств Донецької області запрошені сьогодні на нараду до керівника Донецької військово-цивільної адміністрації Павлу Кириленку, але профспілки, як представники трудових колективів, на нараду не були запрошені, додав Волинець.

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