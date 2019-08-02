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02.08.19 13:11

Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом

Окружний адміністративний суд Києва підтвердив своє рішення про призупинення дії наказу Міноборони про перехід військових частин на нову систему харчування.

Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом

Про це повідомляє Офіс Реформ МОУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Окружному адміністративному суді Києва відбулось засідання. МО України опротестовувало рішення цього органу - цю ухвалу, яка перекрила повітря переходу ЗС України на прогресивну систему харчування за Каталогом.Суд 2 серпня ми програли, адже суддя Мазур не розблокувало наказ №90 про перехід на нове харчування" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нове засідання відбудеться 13 серпня за адресою вул В.Васильківська, 81.

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Керівниця реформи харчування ЗСУ в проєктному офісі реформ МОУ Діана Петреня повідомила зі свого боку, що практично впевнена, що в цьому році переходу нових частин на систему харчування за каталогом не буде.

Нагадаємо, Збройні сили України почали інтенсивний перехід на нову систему харчування за каталогом у 2018 році, що дозволило збільшити набір продуктів з 30 до 400 позицій і значно поліпшити рівень і якість харчування військовослужбовців.

Станом на липень 2019 року 50% військовослужбовців ЗС України перейшли на нову систему харчування за каталогом. До кінця 2019 року на нову систему планують перевести 100% особового складу.

Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом 01

Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом 02

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