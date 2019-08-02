Не обмежуватимуть ваших прав і свобод: у МВС пояснили, як нестимуть службу патрулі нацгвардійців

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє МВС України.

"Шановні українці, від вас надійшло багато зауважень щодо самостійного патрулювання вулиць міст та населених пунктів гвардійцями. Ви висловили побоювання, що вони матимуть необмежені повноваження та порушуватимуть ваші права", - йдеться в повідомленні.

У МВС нагадали, що в своїй діяльності Нацгвардія керується виключно Конституцією України і законом про Нацгвардію.

"Тому, гвардійці ніяким чином не будуть використані для обмеження ваших прав і свобод! Керуючись статтею 12 пунктом 2 Закону України про Національну гвардію, підкреслюємо, що самостійні патрулі гвардійців на вулицях ваших населених пунктів покликані забезпечувати охорону життя, прав, свобод і законних інтересів громадян та держави від злочинних та інших протиправних посягань", - пояснили в міністерстві.

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Патрулі нацгвардійців нестимуть службу в особливо криміногенних районах міст і в місцях масових скупчень людей.

"У разі виникнення ситуації, яка може загрожувати вашому житті і здоров'ю, гвардійці обов'язково прийдуть вам на допомогу", - запевняють у МВС.

Також наголошується, що самостійні патрулі Нацгвардії України діють у координації з Нацполіцією України.

"Тому всі побоювання громадян щодо перевищення прав гвардійцями - абсолютно безпідставні! Сподіваємося, ми змогли правильно пояснити вам нововведення", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо, з 1 серпня 2019 року військовослужбовці Національної гвардії України виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку в складі самостійних піших патрулів. До цього гвардійці несли службу спільно з співробітниками Національної поліції.

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