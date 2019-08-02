Рада першого ж дня роботи може ухвалити рішення про перезапуск Вищої ради правосуддя і ВККСУ, - Рябошапка

Зміни в судовій системі є одним з пріоритетних завдань команди Володимира Зеленського. Про це заявив в інтерв'ю заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

"Судді не відчувають страху. Вони не бояться держави та людей. Дисциплінарна відповідальність як інститут зараз просто не існує. Такі рішення, які, наприклад, ми бачили у Баришівському суді, деяких одеських, київських судах, мають бути оцінені, а судді, відповідно, покарані. Має бути невідворотність покарання для суддів за неправомірні рішення", - сказав Рябошапка.

Заступник голови ОП вважає, що судова реформа 2016-2019 років не привела до кардинальних змін, яких зараз потребує судова система.

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"Так, була проведена реформа, але сьогодні маємо таку ситуацію, що з десяток "сімей" контролюють судову систему. Мафіозна система família залишилась сьогодні в судовій гілці влади. Реформа не призвела до того, що судді самостійно керують системою і беззаперечно підпорядковуються закону. Змінилися лише люди, які контролюють суддів", — пояснив Руслан Рябошапка.

"У нас є швидке рішення цієї проблеми, яке ухвалять в перші ж дні роботи парламенту, можливо, навіть в найперший день. Воно стосується перезавантаження органів, які відповідають за добір суддів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності", - сказав Рябошапка.

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

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За даними слідчих, глава Павло Вовк і деякі судді організували схему створення штучних перешкод в роботі ВККС для уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання.