"175 мільйонів гривень є?", - Зеленський запропонував нардепові Іванчуку оплатити будівництво дороги на Івано-Франківщині. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA, це сталося на нараді в Івано-Франківській ОДА.

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"Я тут бачу пана Іванчука. Ви ж стали депутатом, я чув? Ви даремно сюди прийшли. Ви ж тут народилися, ви ж з Коломиї? 175 мільйонів гривень є?", - сказав Зеленський.

"Що ви до цього бюджету? Ви вже від нього відрізані, ви ж в курсі. Інші люди прийшли. 175 мільйонів, можете допомогти? Просто таке чоловіче запитання. У нас немає такого бюджету, щоб побудувати зараз всі дороги, але ми хочемо допомогти людям. Ви мажоритарник, вас переобрали. Можете знайти 175 мільйонів, допомогти їм?" - запитав Зеленський.

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Він додав, що може назвати прізвища людей, з якими знайомий Іванчук і у яких такі гроші є "на сніданок, на обід і на вечерю".

"Якщо ви мене обдурите - я дам всі ваші адреси і телефони цього містечка, вони до вас прийдуть. Чи не приїдуть, бо доріг немає", - сказав він.

"Питання вирішили", - підсумував він і запропонував новому губернатору Денису Шмигалю шукати гроші на інші дороги в інших мажоритарників.

Нагадаємо, що Іванчук виграв вибори як самовисуванець у депутати Ради в окрузі №88 в Івано-Франківській області.