Спробую представити Україну на Олімпійських іграх у Токіо, - Беленюк планує поєднувати спорт і роботу в Раді

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Найближчі змагання, у котрих Беленюк планує взяти участь, відбудуться у вересні 2019 року. Після цього борець планує представляти Україну на літніх Олімпійських іграх у Токіо у 2020 році.

"Я ще буду намагатися представляти Україну на наступних Олімпійських іграх у Токіо через рік. Щоб потрапити на Олімпіаду, треба ще вибороти ліцензію на чемпіонаті світу, який відбудеться у вересні. Якщо я виборюю ліцензію, то я гіпотетично можу планувати Олімпіаду", – сказав Беленюк.

Він вважає, що зможе поєднувати спортивну та депутатську діяльність. За його словами, якщо тренування і парламентська діяльність відбуватимуться в один час, він просто перенесе тренування.

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"Такі ситуації в мене були, коли я і не був в парламенті. Коли щось не виходить, я просто відкладаю це на другий день чи коли у мене є можливість потренуватися. Просто міняю місцями", – сказав спортсмен і майбутній депутат.

У липні Беленюк обраний народним депутатом від партії "Слуга народу". Зараз він бере участь у тренінгах майбутніх депутатів у Трускавці Львівської області.