Апеляційний суд виправдав 16-річну Дарину Коцюрубу, яка вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського

Рішення ухвалив суддя Степан Шимків, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UA:Рівне.

Таким чином суд задовольнив апеляцію Коцюруби на рішення міського суду, який у кінці червня визнав дівчину винною і присудив їй попередження.

Також невинуватим визнаний товариш Коцюруби Роман Філюк, разом з нею вийшов з плакатом за відставку Зеленського. Про це написала в Facebook активістка Олександра Дворецька.

"Протоколи щодо Даші Коцюруби і Романа Філюка щодо порушення порядку проведення мирних зібрань 25 травня 2019 року в Києві скасовані через відсутність обставин і складу адміністративних правопорушень", - повідомила вона.

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Нагадаємо, 25 травня в центрі Рівного 16-річна дівчина і 20-річний молодик вийшли на площу з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи". Їх доставили у відділення поліції і склали протоколи про адміністративне правопорушення. Поліція Рівненщини заявила, що проведе службову перевірку.

13 червня суд визнав Дарину Коцюрубу і Романа Філюка винними в адміністративному правопорушенні.

Справа набула резонансу і за межами Рівненської області, була також реакція президента Зеленського, а правозахисники заявили, що порушення як такого в діях молодих людей немає, адже повідомляти органи влади про мирні акції є не обов'язком, а правом.