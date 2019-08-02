Два десятки офіцерів РФ вислали з Донбасу за розкрадання, - розвідка

Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазначені заходи пов’язані з виявленими інспекційною комісією Південного військового округу ЗС РФ (Ростов-на-Дону) у липні ц.р. чисельними зловживаннями службовим становищем російськими офіцерами та їх причетністю до розкрадання матеріальних ресурсів (продуктів харчування, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та запасних частин)", - сказав Гуцуляк.

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За даними ГУ розвідки Міноборони, всього з посад відсторонені понад 20 причетних до зловживань офіцерів ЗС РФ. Вони вислані з тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей назад в Росію.

На їхнє місце прибувають нові російські військовослужбовці.