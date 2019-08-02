В Україні продаються препарати, заборонені в інших країнах, - Шимків

Про це повідомив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в інтерв'ю виданню Liga.net.

"Я навмисне перевіряв. Виявляється, у нас продаються препарати, щодо яких підробляли документи і підтверджувалися факти невідповідності якості", - сказав він.

Як приклад Шимків навів препарати з Індії, де фармвиробники нерідко вводять в оману інспекторів і йдуть на інші махінації. Наприклад, одна з компаній підробляла досьє препаратів і навмисне змінювала їхній склад, за що змушена була заплатити рекордний штраф у розмірі $500 млн і відкликати всю продукцію.

"Тільки в минулому році в США і Європі заборонили продукцію понад 50 індійських заводів. В Україні нічого не заборонено", - сказав Шимків.

За його словами, частка заборонених неякісних препаратів на українському ринку величезна, і вона стає дедалі більше, тому вітчизняні регулятори мають потурбуватися про цю проблему.

У книзі "The Bottle of Lie", яку цитує в інтерв'ю Шимків, відома журналістка Кетрін Ебан пише, що препарати, які заборонені в США, направляються в країни Африки і в Україніу. Топменеджер "Дарниці" також додав, що індійське міністерство охорони здоров'я не соромиться визнавати існування в Індії різних стандартів якості для різних країн.

"При цьому українська фарма вже сертифікована за міжнародними стандартами. Нещодавно "Дарниця" підтвердила сертифікат GMP (Good manufacturing practice) - це обов'язковий стандарт сертифікації фармацевтичних виробництв у Європі", - підкреслив Шимків.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер в реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" налічує близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Продукція експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд грн.