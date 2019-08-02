Значну частину жителів Донбасу, які отримали паспорти РФ, уже ідентифіковано, деяких допитали, - Матіос

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".
"У нас є повна картина, нами зараз в процесі слідства встановлюються всі, хто отримав таке громадянство, як у частині Донецької і Луганської областей… Це великі цифри", - сказав він.
Зараз, за даними прокуратури, громадянство отримали близько 13 тисяч осіб.
"На цей момент ми фактично володіємо ситуацією щодо понад 13 тисяч осіб. Значна частина їх ідентифікована, вони перетинають лінію розмежування", - повідомив Матіос.
Головний військовий прокурор додав, що слідчі діють законним способом, а деякі люди, які звернулися за отриманням паспорта РФ, уже допитані під час перетину ними КПВВ на Донбасі.
Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.
24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.