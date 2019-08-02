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02.08.19 16:30

Під ГПУ в акції за відставку Горбатюка беруть участь школярі. ФОТОрепортаж

Під будівлею Генеральної прокуратури України відбувається акція за відставку керівника Управління спецрозслідувань ГСУ ГПУ Сергія Горбатюка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Під ГПУ в акції за відставку Горбатюка беруть участь школярі 01

Зазначається, що в акції беруть участь близько 10 осіб, яким на вигляд менше 18 років. Деякі з них зізналися журналістам, що ходять до школи, а одна дівчинка сказала, що їй 14 років.

Під ГПУ в акції за відставку Горбатюка беруть участь школярі 02

Видання також наголошує, що учасники акції, які вимагають від Горбатюка результатів розслідувань справ про злочини проти учасників Революції Гідності, не знають, ким саме він працює. Зокрема, на запитання, хто такий Горбатюк, звучали відповіді, що він суддя, не бореться з корупцією. Також учасники акції перекручують прізвище керівника Управління спецрозслідувань, називаючи його "Горбанюком".

Під ГПУ в акції за відставку Горбатюка беруть участь школярі 03

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