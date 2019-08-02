Під ГПУ в акції за відставку Горбатюка беруть участь школярі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що в акції беруть участь близько 10 осіб, яким на вигляд менше 18 років. Деякі з них зізналися журналістам, що ходять до школи, а одна дівчинка сказала, що їй 14 років.

Видання також наголошує, що учасники акції, які вимагають від Горбатюка результатів розслідувань справ про злочини проти учасників Революції Гідності, не знають, ким саме він працює. Зокрема, на запитання, хто такий Горбатюк, звучали відповіді, що він суддя, не бореться з корупцією. Також учасники акції перекручують прізвище керівника Управління спецрозслідувань, називаючи його "Горбанюком".

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