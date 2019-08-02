Український паралімпієць Олег Іваненко встановив світовий рекорд у Ла-Манші

Про це він сам повідомив у мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Є рекорд світу! Ла-Манш підкорений! І можна сказати, що навіть двічі. За 18 годин безперервного запливу я подолав 62 кілометри. А це майже вдвічі більше, ніж передбачалося, якби ми пливли по прямому курсу. Але через сильні течії і вітер довелося йти галсами. Звідси і вийшла така збільшена протяжність запливу", - повідомив рекордсмен.

"До ночі температура повітря впала майже до +12, піднявся сильний вітер і пішли хвилі. Але я плив. Однак навіть за такої протяжності нашого шляху, наполегливості і прагнення до перемоги до французького берега ми не допливли всього 8 кілометрів. Почався відплив і ми потрапили в сильну течію, яку навіть суперпідготовлений паралімпієць подолати не зможе. Тому було прийнято дуже непросте для мене рішення повертатися в англійський порт", - зазначив Олег Іваненко.

Попередньо погоджений план передбачав, що Олег Іваненко за добу на плаву подолає Ла-Манш (32 кілометри по прямій) з англійської берега до французького. Весь час запливу спортсмена супроводжувала його команда, яка контролювала стан Іваненка. Заплив розпочався о 12:00 1 серпня і завершився близько 6:00 2 серпня.

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