Посольство США попереджає про небезпеку в Україні у серпні

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США.

"ІДІЛ та інші екстремістські групи, як правило, використовують святкові періоди для... здійснення атак. Свята і попередній період можуть бути цільовими. У серпні - ісламське свято Курбан-байрам (11-12 серпня) і День Незалежності України (24 серпня)", - повідомляє посольство.

У диппредставництві зазначили, що зазвичай атаки екстремістів націлені на багатолюдні місця, тому в цей період "важливо бути пильними і використовувати практику обізнаності із ситуацією".

Посольство США закликає громадян уникати демонстрацій, стежити за новинами в медіа, бути пильними в місцях, часто відвідуваних туристами, а також мати при собі ідентифікацію.

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