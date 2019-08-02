У НАТО пообіцяли не допустити нової гонки озброєнь

Про це йдеться в заяві НАТО, опублікованій на сайті організації, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія одноосібно відповідає за припинення дії договору. Ми шкодуємо, що Росія не продемонструвала готовності й не вжила жодних очевидних кроків для повернення до виконання своїх міжнародних зобов'язань. Ситуація, за якою Сполучені Штати повністю дотримуються договору, а Росія - ні, не є стійкою", - йдеться в документі.
У НАТО зазначили, що мають намір "виважено і відповідально" реагувати на серйозні ризики для безпеки союзників, пов'язані з російською ракетою 9М729.
"Ми домовилися про збалансований, скоординований та оборонний пакет заходів, щоб гарантувати, що позиція стримування та оборони НАТО залишається такою, що заслуговує довіри й ефективної. Союзники твердо прихильні збереженню ефективного міжнародного контролю над озброєннями, роззброєнню та нерозповсюдженню. Тому ми будемо продовжувати підтримувати і ще більше зміцнювати контроль над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження як ключовий елемент євроатлантичної безпеки з урахуванням обстановки, що склалася в плані безпеки", - додали в Альянсі.
НАТО також продовжуватиме прагнути до конструктивних відносин з Росією, зазначили в організації.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що разом із цією угодою світ втратить "безцінний запобіжник від ядерної війни".