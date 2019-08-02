Під час одержання відкату за ремонт школи затримано заступника начальника управління освіти Краматорської міськради, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
У червні до поліції звернувся 45-річний інженер приватного підприємства із заявою про вимагання в нього з боку заступника начальника управління освіти Краматорської міської ради неправомірної вигоди в розмірі 10% від вартості робіт за договором підряду щодо ремонту покрівлі однієї з міських шкіл.
Під час одержання грошей чиновника було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Зараз проводяться обшуки за місцем роботи, вирішується питання повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідне становище, поєднане з вимагання неправомірної вигоди) КК України, та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.