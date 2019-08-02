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02.08.19 18:19

Під час одержання відкату за ремонт школи затримано заступника начальника управління освіти Краматорської міськради, - прокуратура. ФОТО

2 серпня правоохоронці зафіксували факт отримання хабаря заступником начальника управління освіти Краматорської міської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Під час одержання відкату за ремонт школи затримано заступника начальника управління освіти Краматорської міськради, - прокуратура 01

У червні до поліції звернувся 45-річний інженер приватного підприємства із заявою про вимагання в нього з боку заступника начальника управління освіти Краматорської міської ради неправомірної вигоди в розмірі 10% від вартості робіт за договором підряду щодо ремонту покрівлі однієї з міських шкіл.

Під час одержання грошей чиновника було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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Зараз проводяться обшуки за місцем роботи, вирішується питання повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідне становище, поєднане з вимагання неправомірної вигоди) КК України, та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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