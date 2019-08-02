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02.08.19 18:10

Поліція оголосила підозру п'яти членам виборчої комісії на Закарпатті

У Закарпатській області правоохоронці оголосили про підозру п'яти членам дільничної виборчої комісії в селі Суха Іршавського району (округ №69), які незаконно видали бюлетені для голосування за осіб, які перебували під час проведення голосування за кордоном.

Поліція оголосила підозру п'яти членам виборчої комісії на Закарпатті

Про це повідомив у Facebook речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках досудового розслідування наразі встановлено, що підозрювані, будучи членами дільничної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 69 з виборів народних депутатів України, діючи за попередньою змовою між собою, видали бюлетені для голосування особам, які не мали права їх отримувати. Загалом було видано понад 90 бюлетенів особам, які не мали право на їхнє отримання, на імена осіб, які у день проведення позачергових виборів до Верховної ради України перебували за кордоном", - написав Лисенко.

За його даними, дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст.158-1 КК України (надання виборчих бюлетенів особам, які не мають права їх отримувати, вчинене членом виборчої комісії, за попередньою змовою групою осіб).

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