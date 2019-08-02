Терористи "ДНР" внесли "зенітника" Цемаха до списку на обмін

Про це заявила "омбудсвумен ДНР" Дарина Морозова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Пану Цемаху був продовжений термін тримання під вартою, і він був внесений до списків на обмін, тому я сподіваюся, що ми його скоро побачимо", - сказала представниця терористів.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.