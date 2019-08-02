Механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом Президента вже зрозумілий, - Лігачова

Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише шеф-редактор видання "Детектор Медіа" Наталія Лігачова, інформує Цензор.НЕТ.

"Отже, механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом президента вже повністю зрозумілий. У цивілізованій країні після такого президент справді б відправив принаймні виконавця цієї брудної гри у відставку. У нашій - побачимо. Багато моїх співрозмовників вважають, що цій команді настільки плювати на журналістів і традиційні медіа, що скандал проживе один день і жодних висновків зроблено не буде", - написала Лігачова.

На її думку, в цій ситуації має проявитися медійна, журналістська солідарність, для того, щоб "насправді вимагати розслідування, хто саме з високопоставлених співробітників ОПУ свідомо розіслав провідним ЗМІ явну БРЕХНЮ, та відставки цієї людини".

1 серпня деякі ЗМІ поширили фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента.

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2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.