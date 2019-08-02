На жаль, політична складова перевищує юридичну, - суддя Вовк про обшуки у справі ОАСК

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Вовк зазначив: "Майже годину тому вийшов з Генеральної прокуратури України після проведення слідчих дій. Зазначу, що ГПУ професійно організувала слідчий процес. Але, на жаль, політична складова перевищує юридичну. Зараз не маю права розголошувати жодних подробиць слідчих дій. Мій захист вивчить документ по суті, і найближчим часом ми обов’язково висловимо свою позицію з цього приводу. Проте вже зараз можу сказати, що жодних звинувачень у тяжких злочинах щодо мене немає.

Як я вже заявляв, справа проти мене - суто політична.

ОАСК має виключну підсудність справ, які стосуються інтересів топчиновників і політиків.

Тому стара влада й намагалася в будь-якій спосіб встановити контроль над Окружним адміністративним судом міста Києва. Проте їй це не вдалося. Ми завжди були незалежними і такими й залишимося.

Переконаний, що нова влада не причетна до тиску на ОАСК, а справа проти суддів - це особиста помста Ситника і - особистий інтерес Горбатюка.

Фактично, це публічна розправа над незалежним судом, яка має на меті унеможливити розгляд справ, які перебувають в ОАСК.

Як і раніше, я впевнений у власній правовій позиції. Без сумніву, ця справа є абсолютно безперспективною і я обов’язково доведу це у визначеному законодавством порядку.

Як юрист, як громадянин я виконав свій обов'язок перед законом. Прийшов до Генпрокуратури, взяв участь у слідчих діях. А ось чи виконає свій обов'язок Горбатюк, завершивши розслідування вбивств на Майдані, та чи з'явиться Ситник до суду щодо протоколу про корупцію, складеного на нього - питання, які залишаються відкритими".

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Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунку до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.