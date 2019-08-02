Від початку доби ворог 5 разів обстріляв наші позиції, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

поблизу Новоселівки Другої застосував ручний протитанковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 4 рази:

двічі неподалік Нижньотеплого - був застосований крупнокаліберний кулемет;

околиці Луганського – із застосуванням автоматичного гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

поруч зі Світлодарськом - із застосуванням крупнокаліберного кулемета.

Втрат з української сторони не зафіксовано".

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