Від початку доби ворог 5 разів обстріляв наші позиції, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Новоселівки Другої застосував ручний протитанковий гранатомет.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 4 рази:
- двічі неподалік Нижньотеплого - був застосований крупнокаліберний кулемет;
- околиці Луганського – із застосуванням автоматичного гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- поруч зі Світлодарськом - із застосуванням крупнокаліберного кулемета.
Втрат з української сторони не зафіксовано".