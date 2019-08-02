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02.08.19 20:16

Від початку доби ворог 5 разів обстріляв наші позиції, втрат немає, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Від початку доби ворог 5 разів обстріляв наші позиції, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 4 рази:

Втрат з української сторони не зафіксовано".

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