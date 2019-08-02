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02.08.19 20:27

На трасі "Київ-Одеса" автомобіль врізався в ятку з кавунами, двоє загиблих, - Нацполіція. ФОТО

В Одеській області, на 442 км траси "Одеса-Київ", автомобіль врізався в намет з кавунами, унаслідок чого загинули дві особи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На трасі Київ-Одеса автомобіль врізався в ятку з кавунами, двоє загиблих, - Нацполіція 01

Попередньо встановлено, що 71-річний водій - житель Одеси - дорогою додому не впорався з керуванням і, перетнувши зустрічну смугу, виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на продавця та покупчиню баштанних культур. Від травм жінка, мешканка Вінницької області, 1989 р.н., та чоловік, громадянин Азербайджану, 1971 р.н., загинули на місці.

На трасі Київ-Одеса автомобіль врізався в ятку з кавунами, двоє загиблих, - Нацполіція 02

Водій з травмами різної тяжкості був госпіталізований.

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На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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