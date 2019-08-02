З огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС

Про це йдеться в заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна спільно зі США засудила розробку та випробування Росією балістичної ракети РС-26 "Рубеж" на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових характеристик оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

В Україні особливо занепокоєні інформацією про те, що Росія розробила та вже розмістила ядерну ракетну систему середньої дальності, в зоні досяжності якої перебувають деякі європейські столиці, а також з приводу проведення у березні 2019 року в окупованому Криму військових навчань із застосуванням комплексу "Іскандер-М"", - наголошено в заяві.

У МЗС нагадали, що формально не будучи стороною Договору про РСМД, Україна дотримувалася його положень протягом усього терміну його дії. У 1988-1991 рр. в Україні було ліквідовано всі балістичні та крилаті ракети наземного базування меншої (від 500 до 1000 кілометрів) і середньої дальності (від 1000 до 5500 кілометрів), а також 25 об'єктів, пов'язаних з ними.

"У відповідь на агресивні дії Росії та з огляду на припинення дії Договору про РСМД Україна активізує діалог з НАТО для обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності усього східного флангу Альянсу", - йдеться в заяві українського зовнішньополітичного відомства.

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Нагадаємо, в грудні 2018 року США пригрозили вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань протягом 60 днів. У Вашингтоні і НАТО вважають, що Москва порушила угоду створенням ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією альянсу), здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Москві наявність такої ракети визнають, проте стверджують, що вона не порушує договору. Росія не виявила намірів відмовитися від використання цих ракет або знищити їх, наголосив генсек НАТО.

2 серпня спливає шестимісячний термін, який США надали Росії для усунення допущених нею порушень ДРСМД. В іншому випадку Вашингтон остаточно відмовиться від угоди. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу, оскільки здатні досягти цілі протягом кількох хвилин і не залишають противникові шансів підготуватися до удару і відбити його.

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