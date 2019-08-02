В окупованому Криму повторно відмовили в реєстрації української православної парафії, - архієпископ Климент

Як передає Цензор.НЕТ про це Крим.Реаліям повідомив 2 серпня архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент.

"Ситуація критична. Вчора подзвонили з Міністерства юстиції Криму і сказали, що в реєстрації української православної парафії знову відмовлено. З огляду на те, що зараз відбувається, вони зайняли позицію, що української церкви в жодному вигляді на території Криму не має бути", - сказав він.

За словами архієпископа, точна причина відмови йому буде відома після отримання документів.

"Статут, який ми подали, це статут однієї з релігійних організацій громад, яка була зареєстрована 2014 року. Ми просили, щоб нам надали такий же, який був зареєстрований. І ми подали точно такий. Єдина різниця, що і зареєстрована релігійна громада має свій релігійний центр, а ми – як суспільство без релігійного центру і тільки як місцева релігійна організація", - зазначив Климент.

Він пообіцяв продовжити домагатися реєстрації української православної парафії в Криму.

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