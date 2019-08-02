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02.08.19 22:47

Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії через отруєння у Великій Британії колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки.

Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому

Відповідний указ опубліковано на сайті Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протистояти … наданню будь-яких позик, фінансової чи технічної допомоги на цю країну (РФ. - Ред.) міжнародними фінансовими установами; та заборонити будь-якому банку Сполучених Штатів надавати будь-яку позику або кредит уряду цієї країни, за винятком позик чи кредитів для придбання продуктів харчування чи інших сільськогосподарських товарів чи продуктів", - зазначено в документі.

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Як повідомлялося, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

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