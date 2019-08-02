Зеленський в коментарях у фейсбуці вимагає від Іванчука оплатити будівництво дороги на 175 мільйонів. СКРИНШОТ

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний пост Іванчука розміщено на його особистій сторінці у фейсбуці.
На відео Іванчук розповідає, що Зеленський, коли зобов'язував його допомогти і знайти 175 млн гривень на дорогу, насправді хотів, щоб той "використав свій досвід і допоміг переможцю від "Слуги народу" на сусідньому виборчому окрузі правильно оформити документи, зробити проєкт, відповідну технічну документацію, для того щоб вирішити проблему цієї громади".
На запитання "що малося на увазі, коли Зеленський сказав про допомогу ваших друзів у ремонті доріг" Іванчук відповів:
"Дуже справедливо було порушено питання - приватно-державного партнерства, яке треба врегулювати на законодавчому рівні, і я вважаю, що це дуже правильна ініціатива президента залучати український бізнес до вирішення таких інфраструктурних проблем".
Під цим відео Богдан залишив коментар: "Ні. Президент вірить, що Ви профінансуєте ці роботи!".
Зеленський в той же час прокоментував: "Ні, пане Іванчук, ви пообіцяли, тому фінансуйте".