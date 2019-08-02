Зеленський в коментарях у фейсбуці вимагає від Іванчука оплатити будівництво дороги на 175 мільйонів. СКРИНШОТ

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний пост Іванчука розміщено на його особистій сторінці у фейсбуці.

На відео Іванчук розповідає, що Зеленський, коли зобов'язував його допомогти і знайти 175 млн гривень на дорогу, насправді хотів, щоб той "використав свій досвід і допоміг переможцю від "Слуги народу" на сусідньому виборчому окрузі правильно оформити документи, зробити проєкт, відповідну технічну документацію, для того щоб вирішити проблему цієї громади".

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На запитання "що малося на увазі, коли Зеленський сказав про допомогу ваших друзів у ремонті доріг" Іванчук відповів:

"Дуже справедливо було порушено питання - приватно-державного партнерства, яке треба врегулювати на законодавчому рівні, і я вважаю, що це дуже правильна ініціатива президента залучати український бізнес до вирішення таких інфраструктурних проблем".

Під цим відео Богдан залишив коментар: "Ні. Президент вірить, що Ви профінансуєте ці роботи!".

Зеленський в той же час прокоментував: "Ні, пане Іванчук, ви пообіцяли, тому фінансуйте".



