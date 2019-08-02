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02.08.19 23:21

Ексначальник поліції Одещини Головін не вніс до декларації доходи і майно на 819 тис. грн, - НАЗК

Національне агентство із запобігання корупції виявило недостовірні відомості в електронній декларації колишнього начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна.

Ексначальник поліції Одещини Головін не вніс до декларації доходи і майно на 819 тис. грн, - НАЗК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Під час перевірки декларацій Головіна агентство виявило незадеклароване в 2017 році майно.

"Так, встановлено, що посадовець не задекларував автомобіль, власну квартиру та квартиру дружини, що належать їм на праві власності, а також зазначив недостовірні відомості про свій дохід та дохід дружини. Загалом відомості, вказані посадовцем у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Висновок щодо ознак кримінального правопорушення НАЗК направлило до Національного антикорупційного бюро.

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Нагадаємо, 25 липня НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна. Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами. Пізніше затриманому колишньому начальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру.

Суд обрав Головіну запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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