ЦВК взяла на себе повноваження окружкому №50 у Донецькій області і встановлюватиме результати голосування на окрузі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії України.

2 серпня після перерви ЦВК продовжила свою роботу в режимі засідання, під час якого розглянула питання забезпечення встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50.

"Комісія встановила бездіяльність ОВК ОВО № 50 щодо нетранспортування до ЦВК протоколу ОВК ОВО № 50 про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 з поміткою "Уточнений" та іншої виборчої документації, передбаченої виборчим законом та щодо непроведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях 141065, 140756, 140787 цього округу на виконання рішень судів… Отже, Комісія визначила, що повноваження ОВК ОВО № 50 щодо встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року здійснює Центральна виборча комісія", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ЦВК у п'ятницю ввечері.

Читайте також: Поліція взяла під охорону приміщення з документами окружної комісії в Покровську, де тривають протести через порушення на виборах

Водночас ЦВК зобов'язала членів ОВК № 50 передати уповноваженим представникам ЦВК пакети з виборчими документами, необхідними для здійснення повторного підрахунку голосів виборців на зазначених виборчих дільницях в окрузі № 50 і встановлення підсумків голосування в цьому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року.

ЦВК звернулася до Національної поліції України для забезпечення охорони під час прийому, передачі та транспортування від ОВК до ЦВК зазначеної документації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОВК у Покровську відмовилася перераховувати голоси: поліція відкрила кримінальне провадження