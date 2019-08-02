Путін спростив надання посвідки на проживання в РФ громадянам України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Цей законопроєкт розробили в уряді РФ. Держдума ухвалила його 23 липня, Рада Федерації - 26 липня.

Він дає право видавати дозвіл на тимчасове проживання поза виділених квот громадянам України, які постійно там проживали і тепер визнані біженцями або якщо вони отримали в Росії тимчасовий притулок.

Закон також торкнеться іноземців та осіб без громадянства, які володіють російською мовою і хочуть жити і працювати в Росії.

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Він дає право отримати дозвіл на тимчасове проживання без урахування квот особам, котрі вступили на військову службу, які є учасниками держпрограми з допомоги переселенню співвітчизників, особам, які є громадянами держав, що входили до складу СРСР і отримали профосвіту в Росії.

Термін розгляду заявок на дозвіл на тимчасове проживання буде скорочено із шести до чотирьох місяців.

Також закон розширює кількість категорій іноземців, які зможуть отримати посвідку на проживання без дозволу на тимчасове проживання. Це люди, що народилися в РРФСР і мали громадянство СРСР; діти, які народилися в Росії, усиновлені іноземцями, які постійно живуть у Росії; іноземні громадяни, чиї родичі по прямій висхідній лінії або вони самі були депортовані з Кримської АРСР. Також це торкнеться висококваліфікованих фахівців та їхніх родин і кваліфікованих фахівців, які працювали в Росії за фахом щонайменше пів року. Сюди ж потраплять ті, у кого було припинено громадянство Росії.

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Закон також визначає, що посвідка на проживання видається без обмеження терміну дії (зараз видається на п'ять років). Посвідку на проживання потрібно буде змінювати, як змінюють російський паспорт – під час досягнення віку 14 років, 20 років і 45 років.

Нагадуємо, 17 липня президент РФ Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для осіб, які проживають на всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки для жителів ОРДЛО.