Станом на 2 серпня визнано обраними 160 нардепів-мажоритарників, - ЦВК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.
На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в 7 виборчих округах.
Обраними народними депутатами стали:
- Михайло Лаба, ОВО №70;
- Валерій Лунченко, ОВО №71;
- Олександр Дубінський, ОВО №94;
- Ігор Мурдій, ОВО №100;
- Андрій Лопушанський, ОВО №125;
- Максим Заремський, ОВО №202;
- Мар'яна Безугла, ОВО №217.
Станом на 2 серпня ЦВК визнала обраними 160 народних депутатів України.