Станом на 2 серпня визнано обраними 160 нардепів-мажоритарників, - ЦВК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в 7 виборчих округах.

Обраними народними депутатами стали:

- Михайло Лаба, ОВО №70;

- Валерій Лунченко, ОВО №71;

- Олександр Дубінський, ОВО №94;

- Ігор Мурдій, ОВО №100;

- Андрій Лопушанський, ОВО №125;

- Максим Заремський, ОВО №202;

- Мар'яна Безугла, ОВО №217.

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Станом на 2 серпня ЦВК визнала обраними 160 народних депутатів України.