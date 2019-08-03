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03.08.19 00:03

Станом на 2 серпня визнано обраними 160 нардепів-мажоритарників, - ЦВК

2 серпня Центральна виборча комісія України визнала обраними ще 7 народних депутатів, які балотувалися в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради.

Станом на 2 серпня визнано обраними 160 нардепів-мажоритарників, - ЦВК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в 7 виборчих округах.

Обраними народними депутатами стали:

- Михайло Лаба, ОВО №70;
- Валерій Лунченко, ОВО №71;
- Олександр Дубінський, ОВО №94;
- Ігор Мурдій, ОВО №100;
- Андрій Лопушанський, ОВО №125;
- Максим Заремський, ОВО №202;
- Мар'яна Безугла, ОВО №217.

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Станом на 2 серпня ЦВК визнала обраними 160 народних депутатів України.

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