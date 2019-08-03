Ворог вчора 10 разів порушив перемир'я і двічі - від початку доби: поранено двох бійців

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
2 серпня ворог десять разів порушував режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Новоселівки Другої – з ручного протитанкового гранатомету;
двічі біля Богданівки– зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
околиці Павлополя – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
двічі неподалік Нижньотеплого – з великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Луганське – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поблизу Світлодарська– з великокаліберного кулемету;
двічі біля Південного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав поранення.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:
неподалік від Кримського – зі стрілецької зброї;
поряд з Майорськом – із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець має поранення.