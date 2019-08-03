Педофіла, який ґвалтував 10-річну нерідну онуку, засуджено до 14 років в'язниці

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Ленінський районний суд м. Харкова визнав винним 36-річного чоловіка у насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним шляхом, вчиненому щодо малолітньої (ч. 3 ст. 153 КК України).

Як повідомила керівник місцевої прокуратури Катерина Шевцова, суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Засуджений проживав у квартирі своєї 45-річної співмешканки. Разом з ними мешкала онучка жінки. Бабуся, коли йшла на роботу або в інших справах, частенько залишала дівчинку під наглядом названого дідуся.

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Залишаючись наодинці з 10-річною дівчинкою, чоловік майже рік систематично схиляв дитину до статевих стосунків. Дівчинка відмовлялася. Ігноруючи її відмови, названий дідусь застосовував фізичне насильство. Щоб дитина нічого не розповіла дорослим, він давав їй гроші.



Викрила зловмисника у грудні 2017 року бабуся дівчинки. Повернувшись додому жінка побачила, що її співмешканець розбещує онуку.

Наразі на вимогу прокуратури підозрюваний перебуває під вартою.